Chelsea, Tuchel: "Ci manca precisione e determinazione in zona gol"

Thomas Tuchel, tecnico tedesco del Chelsea, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sports UK a pochi minuti dal calcio d'inizio dell'incontro Sheffield United-Chelsea, valevole per la 23ª giornata della Premier League 2020/2021:

"Ci manca qualcosa a livello di precisione e di determinazione in area di rigore avversaria - dichiara il tecnico dei Blues -. In questo momento, abbiamo una fase difensiva molto solida (zero reti subite nelle ultime quattro partite, ndr). Dobbiamo migliorare la fase offensiva ma, se non riusciamo a segnare come potremmo, non è solamente colpa degli attaccanti così come se non prendiamo gol non è solamente merito dei difensori. Siamo una squadra e lavoriamo insieme per fare al meglio in entrambe le fasi".