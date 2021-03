Chelsea, Tuchel dopo il successo ad Anfield: "Prestazione da top team, vittoria meritata"

Thomas Tuchel, manager del Chelsea, dopo la bella vittoria ottenuta ad Anfield contro il Liverpool, ha dichiarato: “Sono molto, molto contento della performance. Era chiaro che avevamo bisogno di una prestazione come questa per acquisire maggiore sicurezza in noi stessi. Lo abbiamo fatto, siamo stati molto coraggiosi con la palla e non abbiamo mai perso intensità, sia in fase di non possesso che di non possesso. Siamo sempre stati aggressivi e molto coraggiosi. Questa era la chiave. È stata una prestazione da top team e abbiamo meritato il successo.”. Ha poi continuato: “Entrambe le squadre hanno iniziato la gara con un alto livello di velocità e intensità. Lo sapevamo e non abbiamo dato troppe informazioni alla squadra. Quando arrivi ad appuntamenti come questi non puoi pensare troppo. Abbiamo gestito tutte le situazioni di gioco con grande maturità. Davvero molto incoraggiante la risposta dei miei ragazzi.”.