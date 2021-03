Chelsea, Tuchel esulta per il successo a Liverpool: "Alleno una squadra coraggiosa"

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, commenta il successo sul campo del Liverpool che permette ai blues di mantenersi in zona Champions: "Sono molto felice. Dal primo giorno mi sono sentito parte del club e mi sento coinvolto bella squadra. È stato un piacere allenare questa squadra dal primo minuto, perché si sente l'energia e l'atteggiamento positivo. Sono pronti a giocare come una squadra, a difendere come una squadra, ad attaccare come una squadra. A sacrificarsi e a lottare l'uno per l'altro. Abbiamo una squadra coraggiosa e lo mostrano nei momenti difficili, ogni quattro giorni".