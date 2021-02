Chelsea, Tuchel: "Non sono preoccupato per gli infortuni di Pulisic. Stiamo acquisendo fiducia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita di Premier League sul campo del Southampton, mister Thomas Tuchel ha fatto il punto sugli infortunati in casa Chelsea e parlato anche della sua nuova avventura sulla panchina dei Blues: "Thiago Silva non ci sarà, non è ancora pronto. Rientreranno invece con ogni probabilità sia Havertz che Abraham. L'unico dubbio resta legato alle condizioni di Pulisic: ancora per lui non parlerei di infortunio, ma di un problemino".

Siete preoccupati per i tanti infortuni di Pulisic?

"No. Il Chelsea ha comprato Christian per una ragione, per le sue qualità e il suo potenziale, e lui ha già dimostrato di avere tutte le carte in regola per essere un titolare. Non siamo preoccupati per i suoi problemi fisici, ieri ha smesso di allenarsi prima che un piccolo fastidio al polpaccio diventasse qualcosa di serio. Pulisic deve rimanere positivo, può avere un grande impatto sia dal 1' che a gara in corso".

Come vede invece la squadra?

"Stiamo acquisendo fiducia e consapevolezza. Anche contro il Tottenham abbiamo giocato il nostro calcio, mostrandoci abbastanza coraggiosi, e questo è proprio ciò che dobbiamo raggiungere: esprimerci sempre allo stesso modo a prescindere dall'avversario. Domani dobbiamo farci trovare pronti e dare continuità al nostro lavoro".