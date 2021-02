"Ci siamo guadagnati il rispetto del Liverpool". Rivedi Nagelsmann dopo la sconfitta coi Reds

Il tecnico del Lipsia Julian Nagelsmann nella conferenza dopo la sconfitta contro il Liverpool ha sottolineato la mancanza di freddezza negli ultimi 20 metri, elogiando comunque la squadra per la buona prestazione: “Credo sia stata una buona prestazione nell’arco dei novanta minuti. Abbiamo avuto tante occasioni, ma non siamo riusciti a segnare e questo ha fatto la differenza. Abbiamo creato tantissimo e ci è mancato il gol, mentre ne abbiamo concessi due al Liverpool e sarà dura al ritorno. Ci siamo guadagnati il rispetto dei Reds perché abbiamo giocato bene. Ci rispettavano anche prima, ma credo che dopo il match questo sentimento sia cresciuto. Ora bisogna restare fiduciosi in vista del ritorno, non abbiamo altra scelta. Proveremo a fare del nostro meglio per vincere”.