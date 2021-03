City da record, Guardiola: “Partita fantastica, ma adesso concentriamoci sullo United”.

È un Manchester City da record: ventuno vittorie di fila per i ragazzi di Guardiola che non perdono da novembre. L’ultima squadra a sottrarre tre punti ai citizens è stato il Tottenham che il 22 novembre 2020 batteva in casa il City. Da quel momento solamente vittorie e tre pareggi, con i blue di Manchester che vincono ininterrottamente dal 10 dicembre 2020. Anche questa sera hanno annichilito il Wolverhampton con un netto 4-1, portandosi a +15 sui cugini che però domani giocano. “Una partita fantastica quella dei miei ragazzi questa sera, abbiamo sofferto qualche minuto dopo aver concesso il pareggio arrivato sul primo e unico tiro dei nostri avversari verso la porta- ha detto nel post partita Pep Guardiola, il manager del City-. E’ molto difficile giocare contro i Wolves perchè concedono molto poco, aspettano e poi pungono parecchio visto che hanno giocatori veloci davanti. Noi siamo stati fantastici, abbiamo creato una marea di occasioni e alla fine abbiamo meritato la vittoria. Qualche volta abbiamo cercato di forzare un po’ troppo la giocata mentre necessitavamo di più passaggi per poter sviluppare la nostra idea di gioco. L’unica cosa che adesso ci interessa adesso è il Manchester United che incontreremo domenica, dei record è presto per parlarne”.