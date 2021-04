City, Guardiola: "Felicissimo per il rinnovo di De Bruyne. Io qui altri 2 anni, se tutto va bene"

vedi letture

Pep Guardiola commenta in conferenza stampa il rinnovo di KEvin De Bruyne fino al 2025: "Non sono mai coinvolto nella questione contratti, appartiene a Txiki (Begiristain) e al Manchester City. Ma personalmente sono più che felice. E se il club e Kevin sono soddisfatti, c'è una terza persona che è soddisfatta e sono io. 10 anni di De Bruyne al City? Non è normale ma alcuni giocatori non sono normali. Siamo felici e spero che più giocatori possano fare così. Parlo per me, io sono qui da cinque anni e starò qui altri due in linea di massima se le cose andranno bene".