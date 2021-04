City, Guardiola sull'infortunio di De Bruyne: "Domani gli esami, non sembra stare molto bene"

Il City cade a Wembley contro il Chelsea ed esce di scena dalla FA Cup. Pep Guardiola ha analizzato così il match in conferenza stampa: "Non abbiamo creato molto, ma eravamo lì. Negli ultimi minuti abbiamo alzato il ritmo, insieme alla nostra qualità, ma faccio i complimenti al Chelsea. Hanno grande qualità, ed erano ben organizzati". Il tecnico spagnolo ha cambiato molti interpreti rispetto alla gara in Champions con il Dortmund: "Abbiamo avuto due giorni e mezzo per recuperare e tutti meritano di giocare - ha spiegato -. Non potete dire che diamo poco peso a questa competizione, limitatevi a dire che abbiamo perso questa partita". Guardiola ha infine fornito un piccolo aggiornamento sulle condizioni di De Bruyne, uscito per infortunio a inizio ripresa: "Domani farà gli accertamenti: non sembra stare benissimo, ma vedremo domani".