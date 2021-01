Clamoroso in Copa del Rey: l'Ibiza italiano batte 5-2 il Celta. Fuori anche il Getafe

Nemmeno gli autori del progetto "Club Ibiza: The Sessions" (la serie tv pubblicata su DAZN) avrebbero potuto scrivere una sceneggiatura migliore per la sfida tra il club di proprietà di Amadeo Salvo (il ds è Marco Borriello) e il Celta Vigo. La squadra isolana, che milita in terza serie spagnola, ha sconfitto l'ottava forza della Liga con un clamoroso 5-2: Castel (doppietta), Perez Mateo, Molina e Rodado hanno regalato la gioia più grande ai loro tifosi. Le reti di Santi Mina e Holsgove rendono meno pesante il passivo per i galiziani, che hanno rischiato di rientrare in partita al 91' (sul 4-2), quando lo stesso Mina ha sbagliato un rigore. Nell'altra sfida dei trentaduesimi di finale, successo del Cordoba (altra formazione di terza serie) sul Getafe: l'1-0 finale è firmato Ledesma.