Ufficiale Colpo di scena: Steve McLaren lascia il Man United ed è il nuovo ct della Giamaica

vedi letture

Come un fulmine a ciel sereno, Steve McClaren ha lasciato lo staff tecnico di Erik ten Hag e il Manchester United per accomodarsi sulla panchina della Giamaica come commissario tecnico. La Federcalcio giamaicana ha confermato la scelta del 63enne McClaren direttamente sui canali social. L'allenatore inglese sostituisce Heimir Hallgrimsson, che ha lasciato l'incarico dopo la deludente uscita dei Reggae Boyz dalla fase a gironi della Copa America 2024.

In precedenza era stato riferito che McClaren non fosse partito con Erik ten Hag e la squadra dei Red Devils alla volta degli Stati Uniti per la tournée pre-stagionale. L'impossibilità di viaggiare si diceva fosse dovuta ad un recente intervento chirurgico al piede, ma tant'è. Il primo incarico da c.t. della Giamaica sarà durante la pausa internazionale di settembre, quando la Nazionale caraibica affronterà Cuba e Honduras in due partite consecutive della CONCACAF Nations League.