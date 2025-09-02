Ufficiale Cerny lascia il Wolfsburg: l'esterno offensivo ceco è un nuovo giocatore del Besiktas

Dopo due stagioni, Vaclav Cerny saluta il Wolfsburg e la Bundesliga per intraprendere una nuova avventura al Besiktas. L’ala ceca, 27 anni, si unirà al club turco dopo aver accumulato esperienza in campionati importanti.

Cerny era arrivato al Wolfsburg nel luglio 2023, proveniente dal Twente, e nel corso della sua esperienza con i “Lupi” ha totalizzato 28 presenze tra tutte le competizioni, contribuendo a sette gol complessivi tra reti e assist. La scorsa stagione, il nazionale ceco ha giocato in prestito con i Glasgow Rangers, mettendosi in mostra in Scozia e acquisendo ulteriore esperienza internazionale. Il trasferimento al Beşiktaş rappresenta per Cerny l’opportunità di confrontarsi con una nuova sfida in un campionato competitivo e di proseguire la propria crescita professionale in una squadra di grande tradizione europea.

Il VfL Wolfsburg ha voluto salutare il giocatore con un messaggio sul sito ufficiale: "Auguriamo a Vaclav tutto il meglio per il suo futuro sportivo e personale. Grazie per l’impegno e i momenti condivisi in questi due anni". Con il suo arrivo in Turchia, Cerny porterà velocità, tecnica e capacità di creare superiorità offensiva, caratteristiche che lo hanno reso un elemento importante nelle squadre in cui ha militato.