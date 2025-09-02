Ufficiale Dopo la risoluzione col Porto, Marko Grujic è un nuovo centrocampista dell’AEK Atene

L’AEK Atene ha annunciato l’ingaggio del centrocampista serbo Marco Grujic, che nelle ultime cinque stagioni ha militato nel Porto. Il giocatore, 27 anni, approda in Grecia portando esperienza internazionale e un curriculum di alto livello.

Nato il 13 aprile 1996, Grujić ha mosso i primi passi nel calcio professionistico con la Stella Rossa, prima di trasferirsi al Liverpool nel 2016, diventando la prima firma della gestione Klopp. Con i Reds ha disputato due stagioni (2016-18) e poi ha vissuto due periodi di prestito: al Cardiff City nel 2018 e all’Hertha Berlino tra il 2018 e il 2020, collezionando complessivamente 54 presenze e 9 gol in Bundesliga.

Il successo in Germania ha attirato l’attenzione del Porto, che lo ha inizialmente preso in prestito per poi acquistarlo a titolo definitivo nell’estate 2021. In cinque anni con i portoghesi, Grujić ha disputato 140 partite ufficiali segnando 4 gol, contribuendo al double del 2022 e alla conquista delle coppe nazionali nel 2023 e 2024. Internazionale serbo, Grujić vanta 28 presenze con la nazionale maggiore e ha partecipato ai Mondiali del 2018 e del 2022. L’AEK ha dato il benvenuto al nuovo acquisto: "Marco, benvenuto nella famiglia AEK. Ti auguriamo salute e grandi successi con la nostra squadra!".