Ufficiale Antonio Colak ha già trovato squadra: l'ex Spezia ha firmato col Legia Varsavia

Il Legia Varsavia ha annunciato l’ingaggio dell’attaccante croato Antonio Colak, che ha firmato un contratto biennale con il club polacco. Il 31enne, con una carriera trascorsa tra club di sette Paesi diversi, porta esperienza internazionale e una comprovata capacità realizzativa.

Colak vanta un importante percorso con il Malmö, con cui è stato campione di Svezia, ed è stato capocannoniere della massima serie croata, oltre a conquistare due Coppe di Croazia con l’HNK Rijeka. Ha giocato in Bundesliga con il Darmstadt 98, in Scottish Premier League con i Rangers (14 gol in 25 partite), in Serie B con Parma e Spezia e nella Super League greca con il PAOK Salonicco. In passato ha già militato in Polonia, nella stagione 2014/15, con la maglia del Lechia Gdańsk, chiudendo da miglior marcatore con 10 reti.

Nel corso della carriera, Colak ha segnato oltre 160 gol e ha partecipato a 12 partite dei gironi di UEFA Champions League con Malmö e Rangers, oltre a gare in Europa League e Conference League con il PAOK. Con la nazionale croata ha collezionato tre presenze tra il 2020 e il 2021, dopo aver rappresentato la Croazia nelle categorie giovanili dall’U18 all’U20. "Sono molto felice di entrare a far parte della Legia, il miglior club della Polonia. Amo segnare gol e lavorare per la squadra; il mio obiettivo è vincere campionato, Coppa e competere in Europa", ha dichiarato.