Ufficiale Levante, doppio rinforzo sul gong: arrivano Unai Vencedor e il talento Etta Eyong

Il Levante si è rinforzato nelle ultime ore di mercato con due innesti di qualità a centrocampo e in attacco. Il club valenciano ha infatti annunciato l’arrivo in prestito di Unai Vencedor dall’Athletic Club e l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante camerunese Etta Eyong dal Villarreal.

Il centrocampista basco, 24 anni, torna nella massima categoria spagnola grazie a un prestito senza opzione di acquisto fino al 30 giugno, con bonus legati agli obiettivi collettivi e penali per mancata partecipazione. Vencedor, sotto contratto con l’Athletic fino al 2027, ha già disputato 82 partite con la maglia dei Leoni e si prepara alla sua terza esperienza in prestito, dopo i passaggi all'Eibar e al Racing Club de Santander. La sua esperienza e qualità a centrocampo saranno fondamentali per rafforzare il reparto mediano del Levante.

Sul fronte offensivo, Karl Edouard Blaise Etta Eyong, classe 2003, arriva a titolo definitivo per le prossime quattro stagioni. Il camerunese ha iniziato la carriera in Spagna con il Cadice, esordendo in prima squadra nel gennaio 2024, prima di trasferirsi al Villarreal. Con la formazione B ha totalizzato 30 presenze e 19 gol, mentre con la prima squadra ha partecipato a sette incontri segnando due reti. Internazionale con la nazionale Under-23 del Camerun, Etta Eyong porta al Levante velocità, tecnica e fiuto del gol.