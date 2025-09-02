Ufficiale L'Olympiacos annuncia "un glorioso ritorno": ecco l'attaccante Daniel Podence

Il ritorno tanto atteso è realtà: Daniel Podence vestirà nuovamente la maglia dell’Olympiacos. Il trequartista portoghese, 29 anni, rientra nel club del Pireo dopo l’esperienza all’Al-Shabab, pronto a regalare nuove emozioni ai tifosi biancorossi.

Per Podence si tratta di una vera e propria seconda vita calcistica in Grecia. Nella stagione 2023/24, infatti, aveva già scritto una pagina storica della sua carriera con l’Olympiacos, conquistando la UEFA Europa Conference League e diventando uno dei protagonisti del trionfo europeo.

I numeri parlano da soli: nelle sue due precedenti esperienze con la maglia dell’Olympiacos, Podence ha collezionato 115 presenze, segnando 28 reti e fornendo 27 assist. Un bottino che testimonia il suo peso specifico nel gioco offensivo della squadra, grazie alla sua rapidità, al dribbling e alla capacità di decidere le partite nei momenti chiave. Il suo ritorno rappresenta non solo un colpo tecnico importante, ma anche un segnale di continuità con il passato vincente del club. Podence, cresciuto nello Sporting Lisbona e con esperienze anche in Premier League con il Wolverhampton, porta con sé esperienza internazionale e una profonda conoscenza dell’ambiente del Pireo.

"L'Olympiacos è casa mia", ha dichiarato il giocatore nelle sue prime parole, accogliendo con entusiasmo il nuovo capitolo della sua carriera. I tifosi, intanto, sono già pronti a riabbracciare uno degli idoli più amati degli ultimi anni.