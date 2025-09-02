Ufficiale Konrad de la Fuente torna in Spagna. L'ex prodigio USA giocherà in seconda serie

Il Losanna ha ufficializzato il prestito del giovane attaccante americano Konrad de la Fuente al Ceuta, neo-promosso in LaLiga Hypermotion (seconda divisione spagnola). L’operazione, valida fino all’estate 2026, permetterà al giocatore di proseguire il proprio percorso di crescita in un contesto competitivo.

Konrad, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha successivamente vestito le maglie dell’Olympique Marsiglia e dell’Olympiacos, dimostrando fin da subito grande talento ma non riuscendo a sfondare ad alti livelli. Con il Losanna ha disputato 31 partite, segnando un gol e fornendo tre assist. Tra le sue presenze più importanti anche quella nel match d’andata del secondo turno di qualificazione all’UEFA Conference League contro il FK Vardar Skopje.

Sotto contratto con gli svizzeri fino al 30 giugno 2027, Konrad affronta ora questa nuova esperienza in Spagna con l’obiettivo di maturare ulteriormente, accumulare minuti e affinare le proprie qualità offensive. Dotato di rapidità, tecnica sopraffina e grande visione di gioco, il giovane attaccante ha già dimostrato in passato di essere un talento che può fare ancora la differenza in contesti internazionali.