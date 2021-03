Conceiçao elimina la Juve, ma nessuno gli fa domande: la conferenza dura 50 secondi

Quella di ieri è stata una serata da ricordare per Sergio Conceiçao e il suo Porto, capaci di eliminare la Juventus e di qualificarsi ai quarti di Champions League. Una partita infinita e sofferta, anche per i giornalisti che l'hanno seguita: lo dimostrano le immagini della (non)-conferenza del tecnico portoghese, che è andato via dopo appena 50 secondi. Nessun giornalista (nemmeno tra quelli lusitani), infatti, era collegato in quel momento su Zoom per rivolgere domande all'ex centrocampista. Il motivo è presto spiegato: in quel momento erano tutti dietro alle voci dei tesserati o stavano inserendo le notizie in pagina. E così la scena è stata surreale: nessuno ha celebrato un'impresa straordinaria.