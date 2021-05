Conferma UEFA: finale Champions a Istanbul, i tifosi di ciascuna squadra avranno 4.000 biglietti

La UEFA ha confermato che la finale di Champions League si svolgerà sabato 29 maggio a Istanbul, come da programmi. "Ci sarà un numero limitato di spettatori, ma ci è stato assicurato che il blocco in vigore fino al 17 maggio non avrà alcun impatto sulla partita", si legge in un comunicato. "La UEFA continua a lavorare a stretto contatto con la Federcalcio turca e le autorità locali e nazionali per organizzare la partita in sicurezza. Informazioni dettagliate riguardanti la partita, i dettagli di viaggio e di emissione dei biglietti saranno comunicate pubblicamente entro la fine della settimana". Si prevede che ciascuna finalista possa avere a disposizione circa 4.000 biglietti, ma è difficile che si garantisca il 50% della capacità dello stadio Ataturk (75.000 spettatori).