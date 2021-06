Copa America, l'Uruguay batte il Paraguay grazie a Cavani. Ai quarti c'è la Colombia

Nella notte di Copa America, l'Uruguay supera 1-0 il Paraguay (comunque qualificato come terzo in classifica) e si assicura il secondo posto nel girone alle spalle dell'Argentina, valido per l'accesso ai quarti di finale della competizione. La firma è del solito Edinson Cavani, che decide il match al 21' del primo tempo su calcio di rigore. Adesso la formazione di Tabarez dovrà affrontare ai quarti la temibile Colombia che però non è andata oltre al terzo posto nel proprio girone dietro a Brasile e Perù.