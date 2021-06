Copa America, modificata la regola sui casi Covid-19: nessuna limitazione ai cambi nelle liste

La Copa America comincerà domani e alla vigilia della massima competizione sudamericana la CONMEBOL modifica una regola importante, come reso noto tramite una circolare inviata alla stampa. In merito ai casi Covid-19, non ci saranno più limitazioni nei cambi delle liste. Se una nazionale avrà un positivo al coronavirus, la stessa potrà decidere di sostituirlo anche a torneo in corso, previo tampone molecolare positivo eseguito dalla CONMEBOL. Ma non solo: oltre all'eventuale giocatore interessato, le federazioni nazionali potranno decidere di sostituire anche quei calciatori che vengono considerati contatti stretti. Chiaramente ogni cambio sarà soggetto all'approvazione della CONMEBOL.