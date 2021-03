Copa do Brasil al Palmeiras. Gremio ko in finale e Fluminense ai gironi di Libertadores

Il Palmeiras ha vinto la Copa do Brasil, battendo nella doppia finale il Gremio. Dopo il successo a Porto Alegre nella partita d'andata per 1-0, i campioni del sudamerica in carica si ripetono a Sao Paulo: 2-0 all'"Allianz Parque" grazie alle reti di Ribeiro Silva e Menino. Il successo del Verdão è festeggiato in casa Fluminense, che accede così alla fase a gironi della Copa Libertadores grazie al miglior piazzamento in campionato rispetto al Gremio, costretto a conquistarsi la qualificazione attraverso i preliminari.