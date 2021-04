Coppa di Francia, il Montpellier evita la beffa. Canet Roussilion battuto in rimonta

Per oltre un tempo una delle semifinali di Coppa di Francia era quella fra il GFA74 e il Canet Roussillon, due club di quarta divisione, ma il sogno non è arrivato al 90°. Il club pirenaico infatti dopo essere passato in vantaggio al 25° grazie a un rigore trasformato da Ouadoudi e nonostante l’uomo in più non è riuscito a portare a casa la vittoria contro il Montpellier che ha saputo rimontare fino a strappare il successo e il pass per la semifinale. Eroe della serata Delort autore della doppietta che ha permesso alla squadra di Der Zakarian di accedere alla semifinale ed evitare una clamorosa beffa.