Coppa di Germania, Borussia Dortmund avanti, ma che fatica con il Paderborn

Il Borussia Dortmund supera il turno in Coppa di Germania, ma per battere il Paderborn ci sono voluti i tempi supplementari. Eppure le cose si erano messe anche bene per i gialloneri, che nel primo tempo avevano segnato due volte con Emre Can e Jadon Sancho. Nella ripresa il Paderborn aveva accorciato le distanze con Justvan, prima del parapiglia nel recupero: gol di Haaland annullato dal VAR al quinto minuto di recupero e pareggio di Owusu, su rigore, all'ottavo minuto di recupero. Lo stesso Haaland però ha voluto mettere le cose in chiaro ed ha subito segnato ad inizio dei supplementari: 3-2 il punteggio finale e gialloneri avanti in Coppa.

Nell'altra sfida il Werder Brema ha avuto vita facile contro il Furth: 2-0 il punteggio finale, grazie alle reti Mohwald e Agu.