Coppa di Svizzera, cade lo Young Boys. Il St. Gallen si impone 4-1 e vola ai quarti

Caduta sorprendente in Coppa di Svizzera per lo Young Boys, dominatore del campionato elvetico. I gialloneri infatti sono stati sconfitti per 4-1 dal St. Gallen che sblocca la gara al 33° con Adamu, raddoppia al 50° con Duah e trova il tris, dopo il gol della bandiera di Fassnacht, con Ruiz su calcio di rigore all’84 e chiude i conti allo scadere con Guillemenot. Ora per il St. Gallen ci sarà il Grasshopper nei quarti di finale.