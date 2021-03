Coutinho, retroscena sul passaggio al Barça: spunta una penale da 93 milioni per i catalani

Acquistato per circa 160 milioni di euro dal Liverpool nel gennaio del 2018, Philippe Coutinho è passato alla storia (recente) come uno degli investimenti peggiori del Barcellona di Bartomeu. A più di tre anni da quel trasferimento record, emerge un retroscena piuttosto curioso riguardo all'affare tra i blaugrana e il Liverpool: stando ad AS, infatti, nell'accordo fu inserita una clausola che avrebbe di fatto impedito ai catalani di acquistare giocatori dai Reds fino al 2021, obbligandoli a versare una penale di 93 milioni da aggiungere all'eventuale cifra pattuita per il passaggio di un calciatore dal club inglese a quello spagnolo.