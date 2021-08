ufficiale Alex Teixeira torna in Europa: il Besiktas annuncia il suo arrivo

Dopo cinque anni al Jiangsu Suning, Alex Teixeira torna in Europa e sbarca in Turchia. Il trequartista brasiliano, allo Shakhtar Donetsk tra il 2010 e il 2016 ha firmato con il Besiktas, come annunciato dai campioni turchi tramite Twitter.