Crisi Barcellona, blaugrana in difficoltà con gli stipendi: il club deve 63 milioni a Messi

Si complica sempre di più la situazione in casa Barcellona. La società - come riportato da Marca - è in debito di 63,5 milioni di euro nei confronti di Lionel Messi. L'attaccante argentino, già travolto dalle critiche nei giorni scorsi per lo stipendio faraonico - deve ricevere ancora un'ingente somma di denaro dall'attuale società. I catalani, nei giorni scorsi, avevano raggiunto un ulteriore accordo con i calciatori per la mancanza di liquidità.