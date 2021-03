Crystal Palace, Kouyaté: "Buon punto, mi trovo bene da difensore centrale"

Le dichiarazioni di Kouyaté dopo Crystal Palace-Manchester United 0-0.

Il difensore del Crystal Palace Cheikhou Kouyaté ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale del club, dopo lo 0-0 contro il Manchester United: "Stasera è come se avessimo vinto la partita. Avremmo meritato il risultato pieno, ma alla fine è un buon punto per la squadra. Nelle ultime settimane abbiamo subito troppi gol, poi ci siamo parlati e abbiamo detto che dovevamo mantenere la porta inviolata. Penso che questo sia molto positivo per la squadra e per la nostra fiducia. Io centrale difensivo? Conosco questa posizione perché gioco lì in Nazionale e ci giocavo anche quando ero all'Anderlecht. Devo dare il massimo e sono felice di aiutare la squadra".