Crystal Palace-Manchester United 0-0, le pagelle: londinesi coriacei, Rashford fumoso

Queste le valutazioni di Crystal Palace-Manchester United, gara terminata 0-0.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED 0-0

CRYSTAL PALACE

Guaita 6 – Si oppone alla grande su una conclusione dalla distanza di Matic, che risulta la principale palla gol avuta dallo United nel corso del match.

Ward 6,5 – Molto attento in fase difensiva, contiene al meglio un intraprendente Shaw e l’attaccante dello United che prova a sfondare dalla sua parte. Ha meno patemi dopo l’intervallo.

Kouyaté 6,5 – Prova estremamente grintosa a centro area, con un paio di momenti di sofferenza nella prima frazione di gioco.

Cahill 6,5 – Fa sentire la sua presenza sia a protezione della sua area che in quella avversaria, rendendosi pericoloso nei primi minuti.

Van Aanholt 6 – Nel primo tempo soffre in un paio di occasioni la spinta di Wan-Bissaka. Ha l’occasione si segnare nel finale, ma si fa ipnotizzare da Henderson.

Milivojevic 6 – In numerose circostanze si abbassa sulla linea dei difensori, per aiutare in fase di non possesso e per provare ad impostare l’azione. Ricopre meglio il primo dei due compiti.

McCarthy 6,5 – Tanta sostanza da parte sua nella zona nevralgica del campo, stoppando sul nascere diverse azioni avversarie. (Dal 63’ Riedewald 6 – Con il suo ingresso in campo, il Palace acquisisce freschezza in mediana)

Townsend 6 – Primo tempo abbastanza anonimo da parte sua, al di là di una punizione ad inizio gara che poteva sorprendere Henderson per via di una deviazione di Cahill. Cresce nel corso della ripresa.

Eze 5,5 – Un paio di spunti sulla trequarti, in una gara in cui nel complesso fatica ad emergere. (Dall’84’ Schlupp s.v.)

Ayew 5,5 – Si vede solo in un paio di circostanze in fase offensiva, in una gara in cui il suo apporto non è massimo neanche in fase di contenimento.

Benteke 5,5 – Lotta con grande determinazione con i centrali avversari, ricevendo però pochi palloni dai compagni per rendersi pericoloso. Nel secondo tempo, sbaglia ona comoda occasione.

MANCHESTER UNITED

Henderson 6,5 – Disputa un primo tempo quasi da spettatore non pagante, bloccando solo un paio di palloni senza troppi problemi. Incide sul match negando a Van Aanholt il gol della vittoria nel finale.

Wan-Bissaka 5 – Gara decisamente insufficiente sul piano difensivo, con un paio di spunti offensivi nel primo tempo.

Bailly 6 – Appare svagato ad inizio gara, crescendo sul piano dell’attenzione con il passare dei minuti.

Maguire 6 – Guida la difesa con la solita autorità, facendosi vedere diverse volte in avanti com’è nelle sue abitudini.

Shaw 6 – Tra i più positivi nella prima mezz’ora, con un paio di cross invitanti non sfruttati dai compagni. Viene contenuto meglio nella ripresa.

Fred 5,5 – Si alterna tra costruzione ed impostazione, non venendo però aiutato dai movimenti dei compagni. In generale, prova non molto brillante. (Dal 74’ McTominay s.v.)

Matic 6 – Commette alcuni errori in disimpegno che potevano rivelarsi fatali, ma è anche il giocatore che va più vicino al gol con un bolide parato da Guaita.

Greenwood 6 – Il meno negativo del trio alle spalle di Cavani, con uno spunto offensivo per tempo che però non produce l’effetto sperato.

B.Fernandes 5,5 – Non appare la solita stella lucente dei Red Devils, illuminando raramente la manovra e risultando poco incisivo in avanti.

Rashford 5 – Troppo frettoloso nelle sue scelte, sia a livello di passaggi per i compagni che di conclusioni. Quasi mai pericoloso negli ultimi metri.

Cavani 5,5 – I palloni che gli arrivano si contano sulle dita di una mano, per via di imprecisione dei compagni e bravura dei difensori del Palace. (Dal 77’ James s.v.)