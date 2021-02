Dal caldo di Doha alla neve di Monaco: il Bayern soffre col Bielefeld e fa 3-3. Gol e highlights

I campioni del mondo del Bayern non vanno oltre il pareggio casalingo contro l'Arminia Bielefeld. I bavaresi, rientrati venerdì dal Qatar e con diverse assenze si sono ritrovati a giocare in una situazione completamente diversa rispetto al medio oriente: campo innevato, stanchezza e avversario che ne ha approfittato: alla fine termina 3-3 con la squadra di Hansi Flick sotto all'intervallo 0-2, ma capace di avviare la rimonta con Lewandowski e poi completarla con Tolisso e Davies. Primo posto che resta saldo, anche se il vantaggio sul Lipsia scende a 5 lunghezze, quando mancano 13 giornate alla fine. Lewandowski allunga nella classifica marcatori con 25 reti in 20 partite e anche nella graduatoria della Scarpa d'Oro. Punto prezioso per il Bielefeld, sempre terzultimo ma a pari punti con l'Hertha. Di seguito i gol e gli highlights: