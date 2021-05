Dal futuro di Koeman dipende l'arrivo di Wijnaldum al Barça. Il PSG prova a inserirsi

L'interesse del Barcellona per Georginio Wijnaldum è noto da tempo, così come è quasi scontato che il centrocampista olandese non rinnoverà il suo contratto con il Liverpool e sarà svincolato dal primo luglio. La permanenza di Ronald Koeman è però la condizione necessaria affinché il giocatore approdi in Catalogna, e ad oggi sembra tutt'altro che scontata. Così, riporta L'Equipe, il Paris Saint-Germain è pronto a inserirsi, per assicurarsi un rinforzo di grande valore in un settore dove negli ultimi anni ha fatto particolarmente fatica.