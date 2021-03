Dallo Spezia alla Croazia U21, Erlic: "Con il Portogallo la gara più importante"

Al via gli Europei Under 21. Mercoledì sera alle 21:00 la Croazia U21 se la vedrà con i pari età del Portogallo ed il difensore croato dello Spezia Martin Erlić non vede l'ora di giocare: "I portoghesi sono molto bravi tecnicamente ed anche molto veloci, quindi dobbiamo stare attenti. Dobbiamo rimanere concentrati per tutti i 90 minuti. La gara con il Portogallo è sicuramente la più importante, tutto passa da come inizieremo il torneo".

Dello stesso avviso anche il centrocampista della Dinamo Zagabria Lovro Majer: "Siamo una buona squadra, possiamo battere chiunque".