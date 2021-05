Dani Alves: "Messi mi disse che nessun posto sarebbe stato come Barcellona. Gliel'ho ricordato"

In un'intervista rilasciata al The Guardian, Dani Alves, ex difensore tra le altre di Barcellona e Juventus, ha parlato del futuro dell'amico Leo Messi, non ancora certo di restare in Catalunya: "L'ho detto più volte a Leo - spiega Alves -, è nato per essere un giocatore del Barcellona, ed è nato per essere IL club. In passato Leo mi ha dato consigli, una volta mi disse che sarei rimasto sempre a Barcellona perché non avrei mai trovato un posto migliore in cui andare. 'Dove potrai essere più felice?' mi chiese, e così io rimasi lì. Allora io, in queste settimane, gli ho ricordato la conversazione, dicendogli che un buon amico (Messi stesso, ndr) mi disse che Barcellona sarebbe stato il luogo migliore di sempre. Tuttavia Leo non mi ha risposto, però quando te ne vai da Barcellona ti rendi conto di quanto sia un buon posto. Tutti i giocatori, e sottolineo tutti, che se ne sono andati da Barcellona hanno fatto peggio. Tutti si pentono di essersene andati, indipendentemente dal motivo".