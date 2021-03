De Boer ne aveva chiesti "almeno 5", l'Olanda esagera e ne fa 7: Gibilterra sommerso

Due gol alla Lettonia e due alla Turchia (in una partita persa malamente) non bastavano a Frank de Boer, che ieri aveva chiesto ai suoi attaccanti una prova di forza contro un avversario tutt'altro che irresistibile. "Dobbiamo segnare almeno cinque reti" , era stato l'ordine dell'ex tecnico dell'Inter e i suoi ragazzi hanno recepito le istruzioni, facendo addirittura meglio. Sono ben sette le marcature rifilate dagli Oranje a Gibilterra, che ha vissuto in particolare una ripresa tremenda.

L'Olanda aveva cercato di sfondare per tutta la prima frazione ma era riuscita a sbloccare il punteggio solo nel finale grazie a Berghuis. Poi, nel secondo tempo, ha dilagato, segnando ben 4 gol in nove minuti. Alla fine c'è stata gloria anche per van de Beek, che per una sera ha dimenticato le fatiche di una stagione davvero complicata.