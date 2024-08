Ufficiale De Zerbi accoglie al Marsiglia il canadese Cornelius, protagonista in Copa America

L'Olympique Marsiglia di Roberto De Zerbi accoglie un nuovo rinforzo in difesa: ufficiale l'acquisto di Derek Cornelius dal club svedese del Malmo, per 4,3 milioni di euro, bonus inclusi: "L'Olympique de Marseille è lieto di annunciare l'ingaggio di Derek Cornelius dal Malmö FF. Il difensore 26enne ha firmato per il club dopo aver superato le visite mediche" - l'annuncio dei francesi. Cornelius è un Nazionale canadese ed è stato fra i protagonisti dell'ultima semifinale ottenuta nella Copa America giocata negli Stati Uniti (quarto posto).

Questa la descrizione che il club fa di lui sul proprio sito ufficiale: "Giocatore con un grande senso dell'anticipo, Derek Cornelius ha collezionato 26 presenze con il Canada ed è stato nella squadra per la Coppa del Mondo 2022. Il mese scorso ha preso parte alla Copa América 2024 insieme al connazionale Ismaël Koné, con cui ha raggiunto la semifinale del torneo".

Il club transalpino ne ripercorre la carriera: "Nato in Ontario, Canada, e cresciuto in Germania, Derek Cornelius ha iniziato la sua carriera professionistica sul serio nel 2017 con l'FK Javor Ivanjica nella massima serie serba. Le sue solide prestazioni nella difesa centrale hanno attirato l'attenzione dell'allenatore della nazionale canadese, così come degli osservatori del suo paese natale, più specificamente i Vancouver Whitecaps, a cui si è unito nell'inverno del 2019.

Giocando per i Blue-and-White nella Major League Soccer, il robusto difensore centrale ha collezionato 37 presenze per il club, prima di andare in prestito alla squadra greca del Panetolikós FC per la stagione 2021/2022. Dopo un periodo di successo in Grecia, Derek Cornelius si è trasferito all'Allsvenskan con lo storico club Malmö FF. Con il club di maggior successo della Svezia, il canadese ha mostrato la sua potenza, il suo ritmo e la sua abilità aerea, segnando 6 gol in 47 presenze e vincendo un titolo Allsvenskan e una coppa nazionale".