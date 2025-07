Ufficiale Deportivo Alaves, preso dal Fortaleza il classe 2000 Calebe Gonçalves

Rinforzo per il Deportivo Alaves, che ha ottenuto dal Fortaleza il prestito del calciatore brasiliano Calebe Gonçalves, ala 24enne che potrà mettersi alla prova in Liga nella prossima stagione: "Il Deportivo Alavés e il Fortaleza Esporte Clube hanno raggiunto un accordo per il prestito del calciatore brasiliano Calebe Gonçalves fino al termine della stagione in corso. Calebe Gonçalves Ferreira da Silva, nato il 30 aprile 2000 a Monte Azul Paulista, in Brasile, è un talentuoso centrocampista offensivo mancino di 24 anni. Si distingue per la sua notevole qualità tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi nell'area avversaria.

La sua formazione calcistica è avvenuta nelle categorie giovanili di Atlético Mineiro e São Paulo FC. Nel 2020 ha fatto il salto in prima squadra con l'Atlético Mineiro, debuttando nella Serie A brasiliana. Con la formazione di Belo Horizonte, ha conquistato titoli importanti come la Serie A nel 2021, la Copa do Brasil e il Campeonato Mineiro. In queste occasioni, ha saputo contribuire come un'importante risorsa a centrocampo, mostrando il suo talento nelle transizioni offensive. Nel 2023, si è trasferito al Fortaleza EC, dove ha continuato la sua crescita e ha accumulato esperienza sia in competizioni nazionali che internazionali, partecipando anche alla Copa Sudamericana.

Con il suo arrivo a Vitoria-Gasteiz, Calebe rinforza il centrocampo del Deportivo Alavés, apportando creatività, dinamismo e qualità tecnica alla squadra in vista della stagione 2025/26. Il giocatore è già a Vitoria-Gasteiz e si unirà immediatamente alla preparazione pre-campionato della squadra biancazzurra, mettendosi a disposizione del tecnico Chacho Coudet e conoscendo i suoi nuovi compagni".