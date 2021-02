Dijon-Paris Saint Germain 0-4, le pagelle: Mbappé incontenibile, Baldé e Konaté mai in partita

vedi letture

Dijon-Paris Saint Germain 0-4

Marcatori: 7' Kean, 32' Mbappé (R), 51’ Mbappé, 82’ Danilo.

DIJON

Racioppi 5,5 – Sulle prime tre reti del Paris non ha particolari colpe ma, sul poker firmato da Danilo, esce male e in ritardo.

Boey 5 – Soffre terribilmente Mbappé, non riesce a stargli dietro. Non si affaccia mai nell’altra metà campo.

Coulibaly 5,5 – Nella prima frazione aiuta Boey per contenere Mbappé. Nella seconda parte di gara però partecipa al disastro difensivo.

Ecuele 5,5 – Pronti via si fa sorprendere da Kean, che firma il vantaggio. Vince molti duelli aerei ma, per il resto, non riesce a trasmettere sicurezza al reparto.

Panzo 5,5 – Poco lucido sin dalle prime battute, gli avversari contro di lui hanno spesso vita facile. (dal 61’ Dobre 5,5 – Non incide e con lui in campo non migliora di certo la prestazione difensiva dei compagni.).

Ngonda Muzinga 5,5 – Confuso dai continui movimenti di Draxler. Cerca almeno di proporsi in avanti, ma senza successo.

Diop 5,5 – Lotta e si fa anche male, ma ha davvero troppa poca qualità. (dal 71’ Marie 5,5 – Troppo spesso saltato, non dà il cambio di marcia al centrocampo.).

Ebimbe 5,5 – Troppo spesso in ritardo su Herrera, cerca di compensare con le sue doti fisiche senza però riuscirci molto. (dal 75’ Sammaritano s.v.).

Celina 5,5 – È sua l’unica conclusione che impensierisce Navas, ma arriva al novantesimo. Nella prima frazione, colpendo il pallone con la mano, regala il rigore che poi Mbappé trasforma.

Balde 5 – Mai visto. Poco presente in area Paris, non tenta mai di concludere verso la porta.

Konate 5 – Vale lo stesso discorso del suo compagno di reparto. Non fa mai sentire la sua presenza in area ospite. Mai in gara. (dal 61’ Assalé 5 – Non si propone e non combatte. Non ha inciso.)

PARIS SAINT-GERMAIN

Navas 6,5 – Spettatore non pagante per l’intera partita. Al novantesimo vola sulla conclusione di Celina.

Kehrer 6,5 – Attento e propositivo. Da una sua conclusione il Paris guadagna il calcio di rigore.

Marquinhos 6,5 – Disputa una partita tranquilla, non deve impegnarsi più di tanto. Ma ormai è una sicurezza e imposta come un centrocampista.

Kimpembe 6,5 – Fa valere come sempre la sua prestanza fisica, anche se gli attaccanti del Dijon non lo impensieriscono praticamente mai.

Diallo 6,5 – Quando sfonda sulla corsia mancina gli avversari fanno molta fatica a contenerlo. Serve l’assist per la rete di Kean.

Herrera 6,5 – Quantità e qualità. Il solito tuttofare. Aiuta Danilo in fase difensiva e sa come servire i compagni in fase d’attacco.

Rafinha 6,5 – Galleggia tra le linee e gli piace sempre inventare qualcosa. È suo l’assist per il tris di Mbappé. (dal 82’ Gueye s.v.).

Danilo 6,5 – Scherma la difesa e non spreca un solo pallone. Firma il poker per il Paris con un bellissimo colpo di testa. (dal 89’ Michut s.v.).

Draxler 6,5 – Si muove di continuo e confonde Ngonda. Realizza due reti, entrambe annullate per fuorigioco.

Kean 6,5 – Sblocca il match da vero nove. Sa ormai come affrontare e colpire gli avversari. (dal 72’ Sarabia 6 – Vivace e ha voglia di incidere ma col mancino spreca una buona occasione.).

Mbappé 7,5 – Segna due gol, destro o sinistro non fanno differenza. In campo fa quello che vuole. È praticamente incontenibile. Non solo oggi, ma in ogni partita.