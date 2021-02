Domani Barça-PSG, parla Paredes: "Ho più fiducia, il mister mi ha dato ciò di cui avevo bisogno"

vedi letture

Leandro Paredes ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di andata degli ottavi di Champions tra il suo Paris Saint-Germain e il Barcellona: "Non so se ci sono dei favoriti. Sarà una doppia sfida difficile per entrambi. La storia del Barcellona in questa competizione parla da sola, noi vogliamo mostrare la nostra versione migliore".

Nuovo ruolo: "Sono molto fiducioso, Pochettino mi ha dato quello di cui avevo bisogno. Cercherò di ripagare sul campo".

Il futuro di Messi: "Si è già parlato molto di Messi. Preferisco non parlarne di più e concentrarmi sulla partita di domani, che è molto importante. Averlo contro dà più responsabilità alla fase difensiva. Ma lo sappiamo bene, dobbiamo fare tutto il possibile per mantenere il possesso della palla, in modo che non possa metterci in difficoltà".

L'assenza di Neymar: "Abbiamo una rosa molto numerosa, con grandi giocatori. Chi gioca farà del suo meglio".