Domani Bayern-PSG, il papà di Choupo-Moting attacca i francesi: "Meritava più riconoscenza"

Eric Maxim Choupo-Moting ha lasciato la scorsa estate il Paris Saint-Germain e ha trovato un'altra sistemazione di lusso, al Bayern Monaco. Il padre e agente dell'attaccante camerunese, Just Choupo-Moting, ha spiegato che i bavaresi hanno mostrato più "rispetto" nei confronti del figlio, a suo parere trattato con troppa sufficienza dai parigini nonostante sia stato determinante in più di un'occasione (in particolare con il gol all'Atalanta nei quarti della scorsa Champions League). Domani le loro strade si incroceranno: "Meritava di essere preso sul serio, ma nella proposto del PSG non abbiamo avvertito grande riconoscenza. Restare significava correre il rischio di essere nuovamente escluso dalla lista della Champions League, oppure sentire che era lì per le sue qualità umane. In Germania è molto più di questo. Questa è la prova, senza dubbio, che ha fatto la scelta giusto", ha detto a Le Parisien.