Dopo 19 anni la maledizione si può spezzare: lo Sporting vola con un rinato Joao Mario

vedi letture

Ventitré presenza stagionali, due gol e un assist. Tra i protagonisti nella sin qui splendida cavalcata dello Sporting in Portogallo c'è senza dubbio Joao Mario, il faro del centrocampo dei Leoni: l'ex interista è stato votato man of the match nella sfida di sabato pareggiata contro il Porto. Un punto importantissimo, che permette ai biancoverdi di mantenere invariato il vantaggio sulla rivale storica (10 punti), ora scavalcata in classifica dal Braga. Joao Mario sembra essere tornato ai suoi livelli grazie anche alle cure di Ruben Amorim, vero artefice di questa inattesa rinascita di un club che non vince il titolo dal 2002.