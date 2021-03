Dortmund, Reus esalta Haaland: "Attira 3-4 giocatori su di sé e dà più spazio a noi"

Marco Reus, stella del Borussia Dortmund, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Siviglia, partita in programma questa sera, di Erling Haaland: "Credo sia grandioso avere uno come lui, che rappresenta sempre un grosso pericolo davanti alla porta. Al tempo stesso, è uno capace di attirare tre o quattro giocatori su di sé, per dare in cambio più spazio a noi. Thorgan Hazard invece è di rientro da un infortunio ed è stato via per un po' di tempo. Può darci nuove opzioni in quella posizione. Credo che il nostro attacco sia molto fluido e vogliamo dimostrarlo sul campo. E come ho già detto, è un vantaggio che Erling sia in grado di attirare così tanti giocatori ed essere così pericoloso".