Doukoure del Valenciennes il nuovo Upamecano? Arsenal e Leicester sono già in fila

Il nuovo gioiello del calcio francese è Ismael Doukoure. Diciassette anni, difensore del Valenciennes dove ins tagione ha giocato 12 gare in Ligue 2 e 3 in Coppa di Francia, è un prodotto del settore giovanile del Lille ma ha giocato gli ultimi anni nell'Accademia del Valenciennes dove ha poi debuttato tra i pro. Secondo Footmercato, piacerebbe allo Strasburgo ma anche a due big inglesi come Leicester e Arsenal. In patria viene paragonato a un giovane Dayot Upamecano.