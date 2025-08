Ufficiale Due giovani talenti del Lens spiccano il volo: Bane in Portogallo, Pouilly al Pau FC

Il Lens saluta due dei suoi giovani cresciuti nel vivaio, pronti ad affrontare nuove sfide nel calcio professionistico. Sidi Bane, dopo aver collezionato 9 presenze con la squadra riserve in National 3, ha proseguito la sua crescita nella seconda parte della stagione 2024/25 all'Annecy in Ligue 2 BKT; ora, per il giovane centrocampista franco-mauritano si apre un nuovo capitolo: il trasferimento a titolo definitivo all’AVS, club della massima serie portoghese. Un salto importante per un giocatore che continua la sua scalata con determinazione.

L’altra partenza è quella di Tom Pouilly, difensore simbolo del settore giovanile del club giallorosso. Cresciuto fin da piccolo nel centro sportivo La Gaillette, Pouilly veste la maglia del Lens dall’età di 7 anni. Con la squadra riserve ha collezionato 79 presenze, distinguendosi per leadership tecnica e carattere. La firma del suo primo contratto professionistico nel luglio 2024 è stata una tappa chiave, coronata dalle prime 10 apparizioni in Ligue 1 McDonald’s, di cui due da titolare (a Lione e Tolosa). Dopo 15 stagioni al Lens, Pouilly si trasferisce a titolo definitivo al Pau, in Ligue 2.