Duro attacco di Roy Keane al Liverpool: "Cercano alibi, vinceranno un altro titolo fra 30 anni"

Roy Keane ci va giù pesante contro il Liverpool, che molto probabilmente ha abbandonato in via definitiva i sogni di gloria in Premier dopo la sconfitta contro il Manchester City. L'ex centrocampista dello United ha definito i Reds "cattivi campioni" per gli alibi che stanno cercando da diverso tempo: "Abbiamo parlato prima della partita contro il City della grande quantità di scuse che inventano. Per me sono dei pessimi campioni. In questa stagione hanno subito una sorta di involuzione: hanno vinto l'anno scorso ma non hanno pensato di potersi ripetere. Questo gruppo non pensa in quel modo. L'obiettivo è solo quello di entrare in Champions. Il Liverpool è un grande club e se sei un grande club devi sapere come affrontare le cadute. Se vogliamo, possiamo guardare il City e come ha giocato senza i suoi due migliori giocatori. Il Liverpool ha avuto a disposizione i suoi migliori attaccanti, il miglior portiere e molti nazionali a centrocampo. Poi arriva Klopp e dice che Alisson aveva i piedi freddi. Vanno avanti solo con le scuse, invece di affrontare i problemi. Se ti comporti così, passeranno altri 30 anni prima di vincere un altro titolo".