Duro tweet (poi cancellato) del fratello di Aguero: "Guardiola al City non lo ha mai voluto"

Uno sfogo social, poi cancellato, contro la gestione di Sergio Aguero da parte di Pep Guardiola. Questo è quanto successo sul profilo Twitter di Mauricio del Castillo, fratello dell'attaccante. Il Kun è in procinto di lasciare il Manchester City a fine contratto per firmare con il Barcellona, e Del Castillo, all'indomani della finale di Champions League persa in cui ad Aguero è stato concesso solo uno scampolo finale. "Da quando è arrivato al City, Guardiola non ha mai voluto mio fratello", il testo del tweet incriminato e cancellato in poco tempo. Peccato però che molti utenti abbiano letto, tanto da taggare successivamente lo stesso Del Castillo (che non ha del tutto ritrattato) alla ricerca di chiarimenti.