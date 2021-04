È nata la Superlega! Gli ultras del Real Madrid: "Non appoggeremo la distruzione del calcio"

vedi letture

Anche gli Ultras-sur, il gruppo più importante della tifoseria del Real Madrid, si schiera contro la decisione del club di aderire alla Superlega: “Così finisce il calcio come lo conosciamo. Si vuole mettere in piedi un progetto sulla base dei soldi e non dei meriti sportivi mettendosi dietro le spalle il romanticismo di questo sport che ci ha fatto innamorare e per cui diamo la nostra vita. Non avrete il nostro appoggio per distruggere tutto questo”.