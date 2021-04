È nata la Superlega! Sit-in di protesta dei tifosi del Chelsea prima della sfida col Brighton

Sit-in da parte davanti a Stamford Bridge da parte di centinaia di tifosi del Chelsea in protesta hanno ora iniziato a sedersi fuori dallo Stamford Bridge dove stasera la squadra di Thomas Tuchel giocherà la sfida di Premier League contro il Brighton (calcio d'inizio ore 21). Dispiegate numerose forze di polizia, la protesta si sta svolgendo in modo pacifico. Qualche razzo lanciato e il coro: "Questo non è più calcio". Esposti alcuni striscioni che recitano: "Tifosi, no clienti", "RIP Chelsea FC (1905-2021), "Venduta la nostra anima". "Super Greed", "Roman, fai la cosa giusta".