E' nato nel '90 ma sua madre è morta quattro anni prima: caos sull'identità di Kanga della Stella Rossa

Quando è nato realmente Kaku Kanga? E' ciò che si chiede da qualche tempo la federazione del Congo, che nelle scorse settimane ha riscontrato delle incongruenze nei dati forniti dal calciatore della Stella Rossa, che in questa stagione ha affrontato (e segnato) anche contro il Milan in Europa League. Kanga, infatti, afferma di essere nato l'1 settembre del 1990 in Gabon, ma sua madre sarebbe venuta a mancare ben quattro anni prima della sua nascita, nel 1986. Kaku Kanga sarebbe in realtà Kiaku Kiaku Kiangana, nato nel 1985 a Kinshasa, in Congo. Secondo le prime ricostruzioni, come riporta il portale brasiliano Lance.com, il cambio d'identità sarebbe avvenuto nel 2007, quando Kiangana si sarebbe trasferito in Gabon, al Mangasport, dove gli furono "tagliati" cinque anni (diventando anche cittadino gabonese). Kanga (o Kiangana) ora rischia grosso, con la federazione che potrebbe squalificare il Gabon dalla prossima Coppa d'Africa.