Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen, formazioni ufficiali: è André Silva contro Schick

vedi letture

Di seguito le formazioni ufficiali di Eintracht Francoforte-Bayer Leverkusen. Diversi assenti tra gli uomini di Bosz, privo di Aranguiz, Arias, Lars e Sven Bender, Palacios, Paulinho, Sinkgraven e Wendell. Schick guiderà l'attacco delle "aspirine" mentre dall'altra parte un altro ex italiano come André Silva:

EINTRACHT (3-4-2-1): Trapp; Abraham, Hinteregger, N'Dicka; Durm, Sow, Hasebe, Kostic; Kamada, Younes; André Silva. All. Hutter.

BAYER LEVERKUSEN (4-3-3): Hradecky; Dragovic, Tah, Tapsoba, Weiser; Wietz, Baumgartlinger, Amiri; Bailey, Schick, Diaby. All. Bosz.