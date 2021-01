Eredivisie, tris dell'Ajax contro il Willem II: i lancieri sono a +4 sul PSV Eindhoven

Successo dell'Ajax in serata contro il Willem II, in una partita valida per il 19° turno di Eredivisie. 3-1 per i lancieri, a segno con Klaassen, Brobbey e Tadic. La squadra di Ten Hag mantiene il vantaggio di quattro lunghezze sul PSV Eindhoven secondo.